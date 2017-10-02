Стал известен состав России на товарищеский матч с Южной Кореей

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Москва, 2 октября. Официальный сайт РФС сообщил о составе сборной России на товарищеский матч со сборной Южной Кореи. В список футболистов, привлеченных к сбору, тренерский штаб Станислава Черчесова включил 27 футболистов, однако сразу некоторые игроки не примут участие в матче.

В список вошли: вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА, Москва), Владимир Габулов («Арсенал», Тула), Андрей Лунев («Зенит», Санкт-Петербург), защитники Виктор Васин (ЦСКА, Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин», Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак», Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все — ЦСКА, Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все — «Зенит», Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив», Москва), Магомед Оздоев («Рубин», Казань), Константин Рауш («Кельн», Германия), Александр Самедов («Спартак», Москва), Евгений Чернов («Тосно») и нападающие Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

Сбор начнется сегодня, команда будет тренироваться в подмосковном Новогорске. Встреча России и Южной Кореи состоится 7 октября в 17 часов на «ВЭБ Арене». Отметим, что по итогам тура травму получил полузащитник ЦСКА Александр Головин. Однако он примет участие в работе сборной. Ранее также стало известно, что на месяц выбыл еще один хавбек «армейцев» Алан Дзагоев.