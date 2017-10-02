Результаты превзошли все ожидания: эксперт о референдуме в Каталонии и его последствиях

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90% жителей Каталонии, принявших участие в референдуме за независимость, проголосовали за выход автономного сообщества из состава Испании, сообщает Газета.ru. В опросе приняли участие 2,26 миллиона человек, это менее половины тех, кто имеет право голоса, однако явка оказалась очень высокой. Правительство Каталонии обсудит результаты волеизъявления народа на экстренном заседании. Проведение референдума сопровождалось активностью со стороны силовых структур, органы правопорядка задерживали граждан, поскольку плебисцит противоречит действующему испанскому законодательству.

«Явка действительно оказалась значительно выше прогнозов. Эксперты считали, что она будет на уровне 2014 года, т. е. в районе 30-35%. Но результаты превзошли все ожидания; высокая явка — это реакция на силовые действия со стороны центрального правительства. В результате этих действий количество человек, который захотели проголосовать, увеличилось. Прежде всего, это граждане, которые выступали за независимость», — объясняет в беседе корреспондентом Федерального агентства новостей старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Екатерина Черкасова.

Эксперт подчеркнула, что Мадрид ни при каких обстоятельствах не пойдет на то, чтобы признать результаты референдума, поскольку Конституция Испании в принципе не предусматривает сецессию. Если орган исполнительной власти, вне зависимости от его политической окраски, согласится на сепарацию того или иного региона, то Конституционный суд немедленно заблокирует решение правительства. Черкасова говорит, что из-за возможного вмешательства судебного органа у премьер-министра Испании Мариано Рахой очень мало пространства для маневра: у него нет механизма для того, чтобы признать референдум, это решение не поддержал бы ни конгресс, ни сенат. Единственный выход в данном случае — подавлять волнения с помощью силы, а также использовать право, предусмотренное 155-й статьей Конституции. Она подразумевает введение чрезвычайного положения и отлучение правительства Каталонии от власти.

«В перспективе в Каталонии будут назначены досрочные выборы», — заключает Черкасова.

Она подчеркивает, что к референдуму и его результатам очень много вопросов, поскольку его проведение было технически невозможно. Она напомнила, что голосующим разрешили распечатывать бюллетени дома. Другими словами, бланки не были заверены избирательной комиссией. Сторонники независимости могли распечатать любое количество бюллетеней в домашних условиях.

«Поскольку электронная система была заблокирована и не работала, людям ничто не мешало проголосовать не на одном избирательном участке, а на нескольких. Такие факты безусловно имели место. Но насколько широко они были распространены, сказать очень сложно. Они повлекут за собой отдельные разбирательства и уголовные дела. Они займут многие месяцы. Так или иначе, результаты плебисцита вызывают определенные сомнения», — резюмирует Екатерина Черкасова.

Каталония требует независимости от Испании, поскольку налоговые сборы в казну Испании превышают субсидии и дотации, которые поступают в бюджет автономного сообщества. Насколько правомерны намерения части граждан Каталонии и как проходили предыдущие попытки отделения от Испании — в материале ФАН.