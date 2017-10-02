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Общество
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Политика
Рябков встретился с новым послом США в РФ Хантсманом
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    Рябков встретился с новым послом США в РФ Хантсманом

    12:12  2 Октября 2017
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    Рябков встретился с новым послом США в РФ Хантсманом

    Москва, 2 октября. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков встретился с новым послом США в РФ Джоном Хантсманом в Москве. Посол вручил российскому дипломату копии верительных грамот, сообщает пресс-служба МИД РФ.

    «Второго октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с назначенным послом США в России Джоном Хантсманом, который вручил ему копии верительных грамот», — отмечается в сообщении ведомства.

    В ходе встречи Рябков и Хантсман обсуждали актуальные вопросы российско-американских отношений, добавили в МИД.

    Напомним, что на прошлой неделе сенат США единогласно одобрил кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Джона Хантсмана, претендующего на пост нового посла США в России. Ранее Хантсман уже занимал должность после США в Сингапуре и в Китае.

    Рябков встретился с новым послом США в РФ Хантсманом

    Верительные грамоты — это документ для аккредитования в иностранном государстве, который выдается дипломатам высшего уровня.

    Автор: Дима Оленин
    #сша #рябков #хантсман
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