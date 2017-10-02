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Сирия, 2 октября. Местные жители вынудили «Ан-Нусру»*** покинуть город Дарат Изза на западе Алеппо. Крупный склад с боеприпасами был обнаружен в пригороде Идлиба. «Джейш Аль-Ислам»***** потеряла нескольких боевиков в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в восточной части Хомса; нанесли точечные удары по ИГ1 в районах Аль-Тоб и Аль-Булель на восточных окраинах Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли группу боевиков, попытавшихся проникнуть в район Аль-Лерамун на севере Алеппо.

«Исламское государство»: подверглось авиаударам ВВС Сирии вблизи города Аль-Маядин юго-восточнее Дейр эз-Зора; лишилось двух деревень в окрестностях города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке; противостоит ВС Ирака западнее города Аль-Рамади в Аль-Анбаре.

Сирийская свободная армия** (ССА): открыла огонь по опорным пунктам ИГ на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: покинула город Дарат Изза западнее Алеппо под натиском местных жителей.

«Джейш Аль-Ислам»: понесла потери в боях с САА в районе населенного пункта Хош Ад-Давахира на северо-востоке Дамаска.

Курды: достигли населенного пункта Маркада на юге провинции Хасака.

Международная коалиция: проводит боевые вылеты в южной части Хасаки.

Провинция Дамаск

Согласно данным оппозиционного источника в социальной сети Twitter (QalaatAlMudiq), вновь отмечаются столкновения между боевиками антиправительственного формирования «Джейш Аль-Ислам» и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) в районе Восточной Гуты. Сообщается, что наиболее жестокие бои разворачиваются вблизи населенного пункта Хош Ад-Давахира. Как передает информационный портал Damascus Now, в ходе вооруженных стычек несколько радикалов «Армии Ислама» были ликвидированы.

Провинция Алеппо

Жители города Дарат Изза, расположенного к западу от столицы провинции, вынудили боевиков коалиции «Хайат Тахрир Аш-Шам» покинуть населенный пункт. Причиной произошедшего стал арест шейха Осама Шанака, одного из руководителей органов местного самоуправления. Население Дарат Иззы вышло на демонстрации против радикалов «Джебхат Ан-Нусры»1***, вследствие чего Осама Шанак был освобожден. Боевики ответили угрозами и уже начали стягивать силы к городу, передает агентство новостей Aleppo 24.

Тем временем правительственная армия открыла огонь по группе исламистов, которые попытались проникнуть в район промышленной зоны Аль-Лерамун на севере Алеппо. Об этом сообщает военный источник в сети Twitter (IvanSidorenko1).

Провинция Хомс

Местный источник на своей странице в Twitter (PalmyraRev1) сообщает о том, что террористы «Исламского государства»1 предприняли очередную попытку атаки позиций Сирийской арабской армии (САА) к востоку от населенного пункта Ас-Сухна. Согласно данным Twitter-канала (daraa112), подконтрольного вооруженной оппозиции, в ходе столкновений был убит один из офицеров САА — Ахмад Сулейман Али. Тем не менее, по информации Twitter-канала (IvanSidorenko1), командование правительственных войск, находящееся в данном районе, сообщает, что город и его окрестности находятся в безопасности благодаря постоянной поддержке российских ВКС.

Провинция Дейр эз-Зор

Российские военные самолеты продолжают проводить боевые вылеты в поддержку наступления Сирийской арабской армии (САА) и проасадовских ополченческих отрядов в окрестностях административного центра провинции. Как передает военный источник в Twitter (chamya52), ВКС РФ нанесли несколько точечных авиаударов по позициям по террористов «Исламского государства» в районах Аль-Тоб и Аль-Булель в восточном пригороде Дейр эз-Зора.

Между тем ВВС Сирии начали осуществлять воздушные атаки укрепрайонов террористической группировки недалеко от города Аль-Маядин к юго-востоку от столицы региона. Об этом сообщает Twitter-канал (soundandpic). Части сирийской армии в то же время продвигаются в направлении стратегического города. Напомним, накануне поступала информация о том, что правительственные силы продвинулись на 10 километров в сторону Аль-Маядина.

Провинция Даръа

Возобновилось вооруженное противостояние между террористами «Исламского государства» из числа подконтрольной ИГ группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», и исламистами Сирийской свободной армии (ССА) на юго-западе региона. Как передает военный источник в сети Twitter (ebriheem6o6), радикалы вооруженной оппозиции обстреляли опорные пункты ИГИЛовцев в районе бассейна реки Ярмук из минометов и ракетных установок. Никакой информации о нанесенном террористической организации уроне на данный момент не поступало. Напомним, анклав «Джейш Халид ибн Аль-Валид» располагается на границе с территориями Израиля и Иордании.

Провинция Идлиб

В одном из пригородов административного центра региона был обнаружен крупный склад с оружием и боеприпасами. Согласно сведениям, опубликованным Twitter-каналом (nizarabm2015), среди найденного вооружения — около 500 тысяч ракет, винтовок и пулеметов. Подробности в данный момент выясняются. Напомним, город Идлиб находится под контролем террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и возглавляющей его группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, которая нередко ведет борьбу с другими антиправительственными формированиями, базирующимися в регионе.

Провинция Хасака

По данным военного источника в соцсети Twitter (markito0171), Демократические силы Сирии**** (SDF) достигли населенного пункта Маркада, находящегося в южной части провинции. Twitter-канал (Mazen_ALmohamad) сообщает о том, что поддержку курдским подразделениям оказывают ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. О потерях со стороны террористов «Исламского государства» не сообщалось. Напомним, большая часть региона находится под контролем курдов, отряды террористической группировки занимают территории на юге Хасаки.

Ирак

Продолжаются ожесточенные столкновения между вооруженными силами Ирака, выступающими при поддержке ополченцев «Хашд Аш-Шааби», и террористами «Исламского государства» к западу от города Аль-Рамади в провинции Аль-Анбар. По данным Twitter-канала (HewarMaftuh2), в ходе столкновений были уничтожены 12 единиц военной техники ИГИЛовцев.

Тем временем в провинции Киркук не утихают боевые действия вокруг города Хавиджа. Военный источник в Twitter (teamsmediawar_1) передает, что иракская армия зачистила от радикалов ИГ две деревни на подступах к Хавидже.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)