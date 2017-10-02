Сирия благодаря ВКС РФ удерживает дорогу на Пальмиру: новая попытка США и ИГИЛ отвлечь САА от Дейр эз-Зора

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Основные боевые действия в последние дни переместились из Дейр эз-Зора назад в провинцию Хомс. Боевики «Исламского государства»1 (группировка запрещена в РФ) пытаются контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) в районе ключевой магистрали М-20, связывающей Пальмиру и Дейр эз-Зор. Тем не менее благодаря активной поддержке ВКС РФ правительственные войска успешно отражают нападения боевиков.

Примечательно, что в западных СМИ информация об активизации террористов на восточной окраине Хомса представлена в весьма преувеличенном свете — об этом сообщается не иначе, как о начале полноценного масштабного контрнаступления «Исламского государства». При этом многие военные аналитики подчеркивают, что возобновившиеся бои к западу от Дейр эз-Зора, безусловно, очень выгодны для Соединенных Штатов и поддерживаемых ими курдских Сирийских демократических сил (SDF), которые, в свою очередь, ведут операцию к северо-востоку от ключевого города и рассчитывают установить контроль над нефтяными полями на левом берегу Евфрата.

Военные эксперты также отмечают, что действия боевиков ИГ1, пытающихся отвлечь армию Башара Асада от Дейр эз-Зора, заметно более организованы, нежели раньше. К тому же, если вспомнить о недавних контратаках «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) в районе между Хамой и Идлибом, спланированных боевиками совместно с американскими спецслужбами, то вновь закрадываются сомнения — имело ли «Исламское государство» достаточно ресурсов для того, чтобы организовать данные контратаки самостоятельно? Или же боевикам была оказана помощь извне? В этом разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как отмечает Борис Долгов, ИГИЛ1 и ряд других террористических группировок, действующих на Ближнем Востоке, и раньше пользовались поддержкой многих внешних участников конфликта из числа не только западных, но также и соседних стран. По мнению старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, последние нападения боевиков в провинции Хомс, очевидно, тоже были скоординированы с некоторыми внешними игроками, прежде всего — с США, возглавляющими так называемую антитеррористическую коалицию стран Запада. Этим мнением эксперт поделился с корреспондентом ФАН.

«Такая подпитка извне у боевиков существовала давно — практически с самого возникновения «Исламского государства». Те силы, которые преследуют свои глобальные политические интересы в рамках сирийского конфликта, используют радикальные исламистские группировки, и в том числе ИГИЛ, для достижения своих целей. Тут стоит напомнить, что Соединенные Штаты с самого начала кризиса говорили о якобы нелегитимности сирийского правительства Башара Асада, о том, что президент САР должен уйти. Собственно, это и есть одна из ключевых задач Вашингтона — убрать неугодное правительство. Ее выполнение достигается любыми путями, в частности и руками радикальных исламистов».

Эксперт отмечает, что США и их союзники не просто планируют и спонсируют подобные нападения боевиков — военнослужащие НАТО нередко сами выступают в боях на стороне антиправительственных бандформирований.

«В рядах вооруженных группировок, в том числе аффилированных с радикальными формированиями, есть группы спецназа Соединенных Штатов и других стран НАТО. Это известный факт, и об этом заявлялось уже не раз. Поэтому эти так называемые контратаки, безусловно, организованы извне. Как же иначе: «Исламское государство» было на грани разгрома, и тут вдруг мы видим — в один момент началась неожиданная серия нападений террористов».

Борис Долгов напомнил о внезапном контрнаступлении боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» на границе провинций Хама и Идлиб, когда под ударом, в частности, оказались подразделения военной полиции РФ. По его мнению, эти события связаны и, безусловно, имеют одну и ту же ключевую цель — не допустить завершения освободительной операции сирийских и российских сил в Дейр эз-Зоре.

«Вспомним и недавнюю контратаку террористов в районе Идлиба — сообщалось, что она была организована американскими спецслужбами. Здесь мы наблюдаем аналогичный случай. Следуя логике событий, можно легко понять, что все эти нападения спланированы с той целью, чтобы замедлить или даже сорвать наступление сирийской армии и ВКС РФ на Дейр эз-Зор. Взятие этого региона правительственными силами совершенно противоречит стратегическим задачам США на Ближнем Востоке».

1 Организация запрещена на территории РФ.