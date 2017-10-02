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Общество
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Россия
Сирия рассчитывает подписать новые соглашения с Россией в нефтегазовой сфере
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    Сирия рассчитывает подписать новые соглашения с Россией в нефтегазовой сфере

    11:58  2 Октября 2017
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    Сирия рассчитывает подписать новые соглашения с Россией в нефтегазовой сфере

    Москва, 2 октября. В Минэнерго РФ сообщили, что Сирия заинтересована в установлении прочных инвестиционных отношений с Россией в области разведки газа и нефти.

    Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил на встрече с представителями энергетического ведомства РФ, что в САР рассчитывают на подписание новых соглашений с российскими предприятиями, которые занимаются разработкой нефти и газа.

    Он отметил, что российская сторона может поспособствовать реабилитации сирийских нефтяных объектов и созданию новых. Партнерские отношения могут касаться технической поддержки сирийской нефтегазовой сферы, а также обучения и подготовки высококвалифицированных кадров.

    Ранее сообщалось, что министерство нефти Сирии ожидает подписания «Меморандума о взаимопонимании» и дальнейшей разработки совместных планов с российскими предприятиями и Минэнерго РФ.

    Сирия рассчитывает подписать новые соглашения с Россией в нефтегазовой сфере

    Автор: Алексей Громов
    #нефть #россия #сирия #али ганим
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