Сирия рассчитывает подписать новые соглашения с Россией в нефтегазовой сфере

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Москва, 2 октября. В Минэнерго РФ сообщили, что Сирия заинтересована в установлении прочных инвестиционных отношений с Россией в области разведки газа и нефти.

Министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим заявил на встрече с представителями энергетического ведомства РФ, что в САР рассчитывают на подписание новых соглашений с российскими предприятиями, которые занимаются разработкой нефти и газа.

Он отметил, что российская сторона может поспособствовать реабилитации сирийских нефтяных объектов и созданию новых. Партнерские отношения могут касаться технической поддержки сирийской нефтегазовой сферы, а также обучения и подготовки высококвалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что министерство нефти Сирии ожидает подписания «Меморандума о взаимопонимании» и дальнейшей разработки совместных планов с российскими предприятиями и Минэнерго РФ.