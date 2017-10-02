Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

В Избранное

Лас-Вегас, 2 октября. Более 20 человек стали жертвами стрельбы в центре Лас-Вегаса, еще свыше 100 человек получили ранения. Новые данные о погибших и пострадавших сообщает агентство Reuters со ссылкой на шерифа города.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла на фестивале кантри-музыки «Route 91». Установлено, что преступник расстреливал людей, находясь на 32 этаже балкона отеля Mandalay Bay. Представители полиции сообщили о ликвидации стрелка. Им оказался местный житель.