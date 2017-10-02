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Общество
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Россия
ФСБ показала видео задержания террористов ИГ в Подмосковье
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    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ в Подмосковье

    12:04  2 Октября 2017
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    ФСБ показала видео задержания террористов ИГ в Подмосковье

    Москва, 2 октября. ФСБ РФ опубликовала видео задержания боевиков законспирированной ячейки ИГ1, готовившей крупные теракты в Московском регионе.

    По данным ведомства, террористы планировали в сентябре этого года осуществить террористические атаки в местах массового скопления людей, а также на объектах транспорта в Москве и Подмосковье.

    Руководили ячейкой иностранные эмиссары, а среди членов группировки были граждане РФ из Северокавказского региона. По местам пребывания задержанных были проведены обыски, в ходе которых были изъяты два самодельных взрывных устройства, огнестрельное оружие и гранаты.
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #фсб #боевики #задержание #теракты
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