ФСБ показала видео задержания террористов ИГ в Подмосковье
В Избранное
Москва, 2 октября. ФСБ РФ опубликовала видео задержания боевиков законспирированной ячейки ИГ1, готовившей крупные теракты в Московском регионе.
По данным ведомства, террористы планировали в сентябре этого года осуществить террористические атаки в местах массового скопления людей, а также на объектах транспорта в Москве и Подмосковье.
Руководили ячейкой иностранные эмиссары, а среди членов группировки были граждане РФ из Северокавказского региона. По местам пребывания задержанных были проведены обыски, в ходе которых были изъяты два самодельных взрывных устройства, огнестрельное оружие и гранаты.
1 Организация запрещена на территории РФ.