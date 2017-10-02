ФСБ показала видео задержания террористов ИГ в Подмосковье

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Москва, 2 октября. ФСБ РФ опубликовала видео задержания боевиков законспирированной ячейки ИГ1, готовившей крупные теракты в Московском регионе.

По данным ведомства, террористы планировали в сентябре этого года осуществить террористические атаки в местах массового скопления людей, а также на объектах транспорта в Москве и Подмосковье.

Руководили ячейкой иностранные эмиссары, а среди членов группировки были граждане РФ из Северокавказского региона. По местам пребывания задержанных были проведены обыски, в ходе которых были изъяты два самодельных взрывных устройства, огнестрельное оружие и гранаты.



1 Организация запрещена на территории РФ.