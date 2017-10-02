В ДНР обезвредили сеть диверсантов, причастную к ряду терактов в Донбассе

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Донецк, 2 октября. Спецслужбы Донецкой народной республики обезвредили агентурную сеть, члены которые подозреваются в покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева и в совершении террористических актах в Донбассе.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, члены агентурной сети по заданию СБУ и ГУР МО Украины совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий спецслужбы также обнаружили систему каналов связи, тайников и передачи спецсредств, предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух российских граждан, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота.





