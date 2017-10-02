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Общество
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В ДНР обезвредили сеть диверсантов, причастную к ряду терактов в Донбассе
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    В ДНР обезвредили сеть диверсантов, причастную к ряду терактов в Донбассе

    12:10  2 Октября 2017
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    В ДНР обезвредили сеть диверсантов, причастную к ряду терактов в Донбассе

    Донецк, 2 октября. Спецслужбы Донецкой народной республики обезвредили агентурную сеть, члены которые подозреваются в покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева и в совершении террористических актах в Донбассе.

    Как говорится в сообщении на сайте ведомства, члены агентурной сети по заданию СБУ и ГУР МО Украины совершили ряд резонансных преступлений, в том числе террористических актов на территории ДНР и ЛНР. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий спецслужбы также обнаружили систему каналов связи, тайников и передачи спецсредств, предназначенных для совершения диверсионно-террористических актов.

    Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали в Симферополе двух российских граждан, которые передавали украинским спецслужбам информацию о деятельности Черноморского флота.

     

     



     

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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