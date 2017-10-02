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Родители пожаловались на рекламу стриптиз-клуба у входа в школу в Челябинске
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    Родители пожаловались на рекламу стриптиз-клуба у входа в школу в Челябинске

    11:51  2 Октября 2017
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    Родители пожаловались на рекламу стриптиз-клуба у входа в школу в Челябинске

    Челябинск, 2 октября. По факту размещения рекламы клуба Show Girls под окнами городской гимназии №10 города Челябинска УФАС города организовало проверку. Как сообщили в понедельник в антимонопольном ведомстве, родители гимназистов пожаловались на фривольные изображения участниц шоу.

    По словам представителя ведомства Натальи Мартынюк, помещенные на рекламный баннер женские образы являются непристойными. Заявители полагают, что реклама может нанести вред нравственному развитию детей.

    Как сообщает агентство URA.RU, представители УФАС разместили на своем сайте вопрос для посетителей: «Являются ли непристойными женские образы в наружной рекламе развлекательного заведения, размещенной под окнами гимназии?», чтобы разобраться в степени неприличия изображения на рекламном щите.

    Ранее автомобилисты Владивостока отозвались на новую акцию активистов «СтопХам» гневными постами в социальных сетях.

    Автор: Тимур Румянцев
    #челябинск #стриптиз
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