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Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ город Соха
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ город Соха

    11:42  2 Октября 2017
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    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ город Соха

    Соха, 2 октября. Правительственные войска Сирии при помощи ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 населенный пункт Соха в провинции Хама.

    Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что Соха являлся вторым по величине после Акербата оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в центральной Сирии. Населенный пункт расположен к востоку от административного центра провинции Хама.

    После ожесточенных столкновений правительственным войскам удалось выбить исламистов из города. Отмечается, что в данный момент армейцы укрепляют свои позиции, так как боевики могут попытаться вернуть стратегически важный населенный пункт. Войска готовятся отразить возможную контратаку.

    Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ город Соха

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #вкс рф #соха
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