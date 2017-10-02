Сирия: армия САР при поддержке ВКС РФ освободила от ИГ город Соха

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Соха, 2 октября. Правительственные войска Сирии при помощи ВКС РФ зачистили от «Исламского государства»1 населенный пункт Соха в провинции Хама.

Информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что Соха являлся вторым по величине после Акербата оплотом боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в центральной Сирии. Населенный пункт расположен к востоку от административного центра провинции Хама.

После ожесточенных столкновений правительственным войскам удалось выбить исламистов из города. Отмечается, что в данный момент армейцы укрепляют свои позиции, так как боевики могут попытаться вернуть стратегически важный населенный пункт. Войска готовятся отразить возможную контратаку.

1 Организация запрещена на территории РФ.