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Общество
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Политика
СМИ отправили в отставку главу Омской области Назарова
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    СМИ отправили в отставку главу Омской области Назарова

    11:35  2 Октября 2017
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    СМИ отправили в отставку главу Омской области Назарова

    Омск, 2 октября. Глава Омской области Виктор Назаров заявил о своем уходе в ходе совещания в областном правительстве, сообщают региональные СМИ. Официального подтверждения отставки губернатора пока нет.

    По неподтвержденным данным, о своей отставке Назаров сообщил 2 октября. На совещании присутствовали главы министерств, законодательного собрания, мэрии, силовых структур и других ведомств.

    Есть информация, что публично о своем уходе глава Омской области объявит до конца этой недели.

    Пресс-секретарь Омского главы Юлия Соколенко информацию об отставке начальника не подтвердила, сообщает издание Om1.ru. По ее словам, совещания с прощанием Назарова не было. Губернатор проводил только встречу с зампредами, однако про свой уход никому не сказал.

    Напомним, что на прошлой неделе в отставку были отправлены главы Самарской, Нижегородской областей, а также губернатор Ненецкого автономного округа и глава Красноярского края.

    Автор: Дима Оленин
    #отставка #омск
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