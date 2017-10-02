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Общество
На антитеррористическую безопасность пригородов Москвы потратят почти 4 млрд рублей
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    На антитеррористическую безопасность пригородов Москвы потратят почти 4 млрд рублей

    11:37  2 Октября 2017
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    На антитеррористическую безопасность пригородов Москвы потратят почти 4 млрд рублей

    Москва, 2 октября. В связи с усилением мер антитеррористической транспортной безопасности согласно постановлению правительства №410 от 5 апреля 2017 года ОАО «Центральная пригородная пассажирская компании» заключает договор с охранным предприятием. 

    Как стало известно ФАН, на антитеррористическую безопасность пригородов Москвы потратят почти 4 миллиарда рублей. Число охранников на пригородных сообщениях увеличится на 320 человек. Основная часть сотрудников будет пущена на усиление досмотра пассажиров и их багажа на Горьковском, Ярославском, Казанском, Киевском, Павелецком, Рижском, Белорусском, Курском и Савеловском направлениях пригородных поездов. Программа рассчитана до 2020 года.

    Примерно треть сотрудников безопасности будут создавать мобильные группы быстрого реагирования, которые должны будут прибывать на предполагаемые ЧП, а также контролировать все участи железной дороги. Сотрудники мобильных групп должны иметь соответствующую аттестацию и право на ношение оружия.

    В мае-июне-июле следующего года в связи с проведением в нашей стране Чемпионата мира по футболу охрана будет усилена еще на треть в рамках требования обеспечить безопасность участников и гостей мундиаля.

    Автор: Тимур Румянцев
    #охрана
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