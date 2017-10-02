Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало один случай нарушения перемирия в зоне деэскалации

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Москва, 2 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщают о двух случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс и Алеппо. Турецкие мониторинговые группы зафиксировали пять случаев стрельбы в провинциях Дамаск (3), Идлиб (1) и Хама (1).

В большинстве случаев нарушения происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

Ранее сообщалось, что в провинции Хама боевики «Джейш аль-Иззы» («Армия славы») безуспешно попытались сбить российский штурмовик Су-25.

1 Организация запрещена на территории РФ.