Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове
Весь мир
Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало один случай нарушения перемирия в зоне деэскалации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало один случай нарушения перемирия в зоне деэскалации

    11:28  2 Октября 2017
    42

    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало один случай нарушения перемирия в зоне деэскалации

    Москва, 2 октября. Военное ведомство России оценивает ситуацию в сирийских зонах деэскалации как стабильную.

    Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщают о двух случаях нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Хомс и Алеппо. Турецкие мониторинговые группы зафиксировали пять случаев стрельбы в провинциях Дамаск (3), Идлиб (1) и Хама (1).

    В большинстве случаев нарушения происходили в районах, контролируемых боевиками террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (обе организации запрещены в России).

    Ранее сообщалось, что в провинции Хама боевики «Джейш аль-Иззы» («Армия славы») безуспешно попытались сбить российский штурмовик Су-25.

    Алеппо: Минобороны РФ зафиксировало один случай нарушения перемирия в зоне деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #нарушение #перемирие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106423

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29760

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43911

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24904

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9370
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        675
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        464
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14940
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        4056