Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском

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Москва, 2 октября. Президент Владимир Путин разрешил не переносить Международный авиационно-космический салон из подмосковного Жуковского в парк «Патриот», который находится в ведении Минобороны. С такой просьбой обратились к Путину участвующие в авиасалонах летчики-испытатели.

Идея о переносе авиасалона в Жуковском в подмосковную Кубинку была выдвинута Минобороны около года назад. Предложение поддержали в Ростехе — предполагалось, что авиасалон, который проходит раз в два года, будет чередоваться с военно-техническим форумом «Азия». Однако такое предложение не поддержали в правительстве.

Как сообщает «Коммерсант», ключевым вопросом при переносе такого зрелищного мероприятия, как МАКС, стало размещение зрителей: военный аэродром в Кубинке расположен в 15 км от парка «Патриот», требует масштабной реконструкции для проведения там показательных выступлений с самолетами тяжелого класса, и не располагает достаточным количеством места для размещения зрительского сектора.

Кроме того, анализ посещаемости МАКС показал, что подъезд к военному аэродрому в Кубинке никак не сможет обеспечить доставку десятков тысяч зрителей к предполагаемому месту проведения авиасалона — а денег на строительство новых дорог в бюджете не предусмотрено.