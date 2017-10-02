Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Суд обязал Навального удалить из блога материал о бизнесмене Михайлове
Россия
Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском

    12:00  2 Октября 2017
    37

    Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском

    Москва, 2 октября. Президент Владимир Путин разрешил не переносить Международный авиационно-космический салон из подмосковного Жуковского в парк «Патриот», который находится в ведении Минобороны. С такой просьбой обратились к Путину участвующие в авиасалонах летчики-испытатели.

    Идея о переносе авиасалона в Жуковском в подмосковную Кубинку была выдвинута Минобороны около года назад. Предложение поддержали в Ростехе — предполагалось, что авиасалон, который проходит раз в два года, будет чередоваться с военно-техническим форумом «Азия». Однако такое предложение не поддержали в правительстве.

    Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском

    Как сообщает «Коммерсант», ключевым вопросом при переносе такого зрелищного мероприятия, как МАКС, стало размещение зрителей: военный аэродром в Кубинке расположен в 15 км от парка «Патриот», требует масштабной реконструкции для проведения там показательных выступлений с самолетами тяжелого класса, и не располагает достаточным количеством места для размещения зрительского сектора.

    Кроме того, анализ посещаемости МАКС показал, что подъезд к военному аэродрому в Кубинке никак не сможет обеспечить доставку десятков тысяч зрителей к предполагаемому месту проведения авиасалона — а денег на строительство новых дорог в бюджете не предусмотрено.

    Путин разрешил оставить авиасалон МАКС в Жуковском

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106423

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29760

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43911

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24904

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9370
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз

        12:00   2 Октября 2017
        675
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        464
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14940
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        4056