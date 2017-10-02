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Общество
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Украина
Ляшко с возгласом «За Грузию!» «расстрелял» российский авианосец
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    Ляшко с возгласом «За Грузию!» «расстрелял» российский авианосец

    11:24  2 Октября 2017
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    Ляшко с возгласом «За Грузию!» «расстрелял» российский авианосец

    Киев, 2 октября. Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко сел за штурвал симулятора вертолета Ми-8 и «расстрелял» российский авианосец.

    Ролик с развлечениями скандально известного политика опубликовал на YouTube бывший депутат Рады Алексей Журавко. На кадрах записи можно видеть, как Ляшко, находясь в кабине симулятора, представляет, что «расстреливает» российский авианосец. При этом нардеп заявляет, что такие «российские авианосцы обстреливали Грузию», после чего с возгласом «За Грузию! За Украину!», наносит авиаудары, а затем с довольным видом отмечает успешное уничтожение цели. «Цель поражена. Российский авианосец потоплен. Чтобы больше ни один враг не приближался к нашим границам», – говорит Ляшко.

    В комментарии к ролику экс-парламентарий Журавко признался, что ему «страшно за украинский народ». «Какие же все-таки [негодяи] сидят в парламенте Украины и какое будущее они могут принести этой стране! Радикализм зашкаливает», – отметил он.

    Напомним, в конце сентября Ляшко посетил Харьковский завод имени Малышева, производящий танки для ВСУ. На заводе политика одели в камуфляж и разрешили прокататиться на одной из боевых машин. «На Москву! До победы!»  — объявил он, поднявшись на танк. 

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #украина #ми-8 #ляшко
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