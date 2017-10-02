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Общество
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Политика
«Черные плащи-2»: МИД показал видео, как спецслужбы США проникают в генконсульство РФ
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    «Черные плащи-2»: МИД показал видео, как спецслужбы США проникают в генконсульство РФ

    12:12  2 Октября 2017  /обновлено: 12:13  02 Октября 2017
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    «Черные плащи-2»: МИД показал видео, как спецслужбы США проникают в генконсульство РФ

    Москва, 2 октября. Кадры незаконного проникновения американских представителей на территорию собственности России в Сан-Франциско были размещены в аккаунте российского МИД в социальной сети Facebook.

    Как отмечается в сообщении министерства иностранных дел, «представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», сообщает издание «Утро.ру».

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что действия властей Сан-Франциско, которые оштрафовали сотрудников генерального консульства России в данном городе, являются «антироссийским перфомансом». 

    Автор: Тимур Румянцев
    #сша #мид рф #сан-франциско
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