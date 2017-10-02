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Алеппо: военнослужащие РФ и Сирии открыли «Аллею Героев борьбы с терроризмом»
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    Алеппо: военнослужащие РФ и Сирии открыли «Аллею Героев борьбы с терроризмом»

    11:12  2 Октября 2017
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    Алеппо: военнослужащие РФ и Сирии открыли «Аллею Героев борьбы с терроризмом»

    Алеппо, 2 октября. Торжественное открытие «Аллеи Героев в борьбе с терроризмом» состоялось на площади в районе Сулеймания.

    Мероприятие стало символом укрепления дружественных отношений между российским и сирийским народами, а также праздником для всего города. На открытии присутствовало командование ВС САР, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, губернатор провинции Алеппо и начальство органов государственной безопасности страны.

    В ходе мероприятия были исполнены гимны России и Сирии, после чего военнослужащие представили мемориальный камень с надписью, посвященной памяти российских и сирийских бойцов, отдавших свои жизни в борьбе с международным терроризмом. Отмечается, что в будущем площадь в районе Сулеймания будет переименована в «Площадь Дружбы».

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #вс сар #вс рф
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