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Российского наемника, воевавшего на Украине в составе «Азова», будут судить заочно
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    Российского наемника, воевавшего на Украине в составе «Азова», будут судить заочно

    11:36  2 Октября 2017
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    Российского наемника, воевавшего на Украине в составе «Азова», будут судить заочно

    Москва, 2 октября. СК РФ завершил расследование дела в отношении россиянина Романа Железнова, который уехал на Украину с целью участия в военных действия в составе националистического батальона «Азов». Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    «Роман Железнов заочно обвиняется в совершении преступления… «участие наемника в вооруженном конфликте», — заявила Петренко.

    По версии следствия, Железнов открыто заявлял о своей принадлежности к российским неофашистам. Весной 2014 года он начал общаться с украинскими националистами, после чего отправился на юго-восток Украины и вступил в состав батальона «Азов». В ходе спецобучения Железнов научился обращаться с оружием, взрывчаткой, а также получил уроки по военной стратегии и тактике, добавила Петренко.

    Российского наемника, воевавшего на Украине в составе «Азова», будут судить заочно

    В период с 2014 по 2016 годы россиянин участвовал в военных столкновениях против представителей ДНР в Донбассе. Петренко также добавила, что Железнов вел прицельную стрельбу по ополченцам ДНР и мирным жителям, получая за это денежные вознаграждения.

    В данный момент Роман Железнов находится за пределами России и скрывается от представителей правоохранительных органов.

    Автор: Дима Оленин
    #донбасс #украина #азов #ск рф
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