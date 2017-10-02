Российского наемника, воевавшего на Украине в составе «Азова», будут судить заочно

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Москва, 2 октября. СК РФ завершил расследование дела в отношении россиянина Романа Железнова, который уехал на Украину с целью участия в военных действия в составе националистического батальона «Азов». Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Роман Железнов заочно обвиняется в совершении преступления… «участие наемника в вооруженном конфликте», — заявила Петренко.

По версии следствия, Железнов открыто заявлял о своей принадлежности к российским неофашистам. Весной 2014 года он начал общаться с украинскими националистами, после чего отправился на юго-восток Украины и вступил в состав батальона «Азов». В ходе спецобучения Железнов научился обращаться с оружием, взрывчаткой, а также получил уроки по военной стратегии и тактике, добавила Петренко.

В период с 2014 по 2016 годы россиянин участвовал в военных столкновениях против представителей ДНР в Донбассе. Петренко также добавила, что Железнов вел прицельную стрельбу по ополченцам ДНР и мирным жителям, получая за это денежные вознаграждения.

В данный момент Роман Железнов находится за пределами России и скрывается от представителей правоохранительных органов.