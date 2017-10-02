ФСБ задержала боевиков ИГ, готовивших крупные теракты в Московском регионе

В Избранное

Москва, 2 октября. Боевики ИГ1, готовившие крупные теракты, задержаны в Подмосковье. О спецоперации по пресечению деятельности глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации сообщила сегодня ФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что главарями ячейки были иностранные эмиссары. В преступную группу входили граждане РФ из Северо-Кавказского региона, являющиеся сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого «Всемирного исламского халифата».

Установлено, что в сентябре этого года боевики планировали масштабные теракты «в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры».

В настоящее время все члены ячейки задержаны. В ходе обысков их жилищ сотрудники ФСБ изъяли два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, а также средства связи и другие предметы, необходимые для изготовления самодельных бомб, пишет РИА Новости.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.