Су-25 ВКС РФ пытались сбить боевики в Хаме

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Хама, 2 октября. «Умеренные» боевики попытались сбить штурмовик Су-25 ВКС РФ из зенитной установки в провинции Хама.

Боевики группировки «Джейш аль-Изза» («Армия славы») опубликовали в Глобальной Сети видеоролик, снятый в северной части сирийской провинции Хама. Один из джихадистов попытался попасть в российский самолет из 23-миллиметовой зенитной установки.

Боевик выпустил в небо несколько очередей, но попасть в российского «Грача» так и не смог.

Ранее сообщалось, что российская военная авиация регулярно проводит воздушные рейды в провинциях Хама, Хомс и Дейр эз-Зор. ВКС РФ обеспечивают прикрытие правительственным войскам Сирии.