Сбежавшая из России владелица «ВИМ-Авиа» имела еще два убыточных предприятия

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Санкт-Петербург, 2 октября. На сбежавшую из России вместе со своим супругом, а заодно и совладельцем «ВИМ-Авиа», Светлану Мурсукаеву было зарегистрировано два предприятия. Причем, судя по всему, тоже убыточных.

Первое — ИП «Светлана Мурсукаева» женщина ликвидировала еще в 2011 году. Кстати, до того, как стать авиамагнатом, Мурсукаева занималась торговлей недвижимостью. Тоже неудачно.

Второе предприятие — ПАО «Инвест Холдинг» (уже ближе к авиации). Публичное акционерное общество занималось вспомогательной деятельностью, связанной с авиаперевозками. Но еще в феврале этого года арбитражным судом была введена процедура наблюдения, был назначен конкурсный управляющий. Уже в июле суд признал предприятие-должника банкротом.

Напомним, на прошлой неделе были задержаны генеральный директор «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев и главный бухгалтер предприятия Екатерина Пантелеева. Оба руководителя отправлены под домашний арест решением Басманного суда столицы. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсукаевы незадолго до этого в спешном порядке покинули страну, никого не предупредив об отъезде. Более того, Мурсукаев до последнего момента выходил на связь с руководством Росавиации и обещал компенсировать убытки пассажиров.