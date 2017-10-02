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Общество
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Политика
Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении второй военной базы в республике
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    Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении второй военной базы в республике

    11:03  2 Октября 2017
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    Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении второй военной базы в республике

    Москва, 2 октября. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков заявил, что ведет переговоры с Москвой о размещении второй военной базы на территории республики.

    «На уровне соответствующих министерств проводились консультации по этому вопросу», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    По словам Исакова, военную базу необходимо разместить на юге республики для обеспечения безопасности не только в Киргизии, но во всем регионе.

    Он также подчеркнул, что окончательное решение по данному вопросу до сих пор не принято.

    Исаков добавил, что в ходе переговоров с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым эта тема не поднималась.

    Россия и Киргизия ведут переговоры о размещении второй военной базы в республике

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Бишкек понимает необходимость присутствия российской военной базы в Канте, поскольку она обеспечивает стабильность в регионе.

    Напомним, что российская авиабаза Кант была открыта в Киргизии в октябре 2003 года в качестве авиационной компоненты Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ.

    Автор: Алексей Громов
    #киргизия #российская база
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