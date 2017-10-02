Украинский депутат готов помочь Якутии отделиться от России
Киев, 2 октября. Депутат Верховной рады Украины Андрей Левус нашел в истории с подавлением референдума о независимости Каталонии «украинский интерес» и объяснил, как «политически сознательный» украинец должен смотреть на подобные события, где бы они не происходили — в Каталонии, в Ирландии, в Квебеке или в Якутии. Как нетрудно догадаться, по версии украинского депутата «украинский интерес» заключается в том, чтобы России было хуже.
«Историческая справедливость», «право народа на самоопределение», «этноплюрализм» и так далее — хорошие абстрактные цветные обертки, в которые часто заворачивают собственные национальные интересы», — объявил депутат на своей странице Facebook, подчеркивая, что «эмоции и абстракции» тут не имеют значения.
Украинцу же, по мнению Левуса, на все следует смотреть с точки зрения «украинского интереса» — «а какой оберткой мы его украсим — это вопрос к экспертам и политологам, которые получают с этого кайф и какие-то деньги», уверен депутат. И в случае с Каталонией «украинский интерес» — на стороне полицейских, избивающих и расстреливающих резиновыми пулями людей, пришедших на избирательные участки.
«Наш украинский интерес на данный момент — объединенный Запад, настроенный против кремлевской орды, — провозглашает депутат от украинского «Народного фронта». — Вот с этой точки зрения следует рассматривать события в Испании. Если бы такое произошло в Якутии — я бы уже призвал бы к созданию интербригад на защиту молодой республики».