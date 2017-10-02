Статуя из Пальмиры выставлена после реставрации в Дамаске

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Дамаск, 2 октября. Статуя льва Аллата из древнего города Пальмира выставлена в столице Сирийской арабской республики.

Знаменитая статуя возрастом в две тысячи лет из храма богини Аллаты была выставлена в Дамаске после проведенных реставрационных работ. Специалисты Центра средиземноморской археологии Варшавского университета сообщают, что это исключительный артефакт, подобных которому нет в Пальмире. Он всемирно известен и ранее каждый турист, посетивший древний город, обязательно фотографировался с ним.

Почти половина статуи является подлинной, фигура царя зверей стала одним из первых памятников Пальмиры, который разрушили боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Сейчас лев выставлен в Национальном музее Дамаска, ученые рассматривают варианты возвращения статуи в Пальмиру.

1 Организация запрещена на территории РФ.