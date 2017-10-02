Донбасский доброволец из Афганистана Рафи Джабар: Ваш народ дал мне вторую жизнь

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Донецк, 30 сентября. В Донбассе афганский доброволец Рафи Джабар имеет положительную репутацию человека доброго, умного, отзывчивого и сильного духом. О таком человеке хочется рассказать всему миру.

Наше с ним знакомство произошло, увы, не в тех обстоятельствах, при которых хотелось бы — бойцу ампутировали обе ноги после ранения, и мы представились друг другу уже в палате республиканской травматологии.

Федеральное агентство новостей знакомит читателей с историей человека с колоссальной силой духа Рафи Джабаром, мужчиной, которому небезразлична судьба народа Донбасса и который делает все для того, чтобы не повторить судьбы своих земляков в Афганистане.

В палате мы застали Рафи в компании, как подумалось мне, друзей — при них он не стеснялся быть собой, что ли. На его лице лежала тень пережитого и увиденного. Но это не были эмоции человека, который пасует перед трудностями, напротив, все случившееся с афганцем он воспринимает как вызов судьбы. Просто еще одно испытание, через которое нужно пройти.

Рафи Джабар: «Это моя позиция, я знаю там каждый листик»

Началось все в ту ночь с того, что рядом с позициями ВС ДНР буквально в девяти метрах сработали осветительные ракеты, потом это произошло и в тылу. Военнослужащие сплотились и встали в круг. Утром боец сменился и решил пойти проверить, что же это было.

«Залег на блиндаж, посмотрел — вроде и изменений никаких не было. Там сухостой, трава, и если бы кто-то ползал, я бы обязательно это заметил. Это моя позиция, я там каждый листик знаю, каждую хворостинку. Потом отошел на другую сторону посадки, вернулся в тыловую часть и минут десять стоял наблюдал. Я не мог понять, почему же осветительная ракета сработала? А потом я сделал шаг и подорвался», — вспоминает афганец.

Сослуживцы отреагировали на происходящее оперативно: обезболивающие, жгуты, носилки… Ребята 700 метров несли Рафи на себе до машины, после взводный повез раненого бойца в город. Но все оказалось непросто — по дороге в больницу машина заглохла.

«Жора выбежал, остановил какую-то машину… А там девушка такси себе заказывала, а мы заглохли прямо рядом с ней — ее такси остановилось позади нас. Мы попросили ее уступить машину, и она согласилась, дай бог ей здоровья. На той машине меня доставили сюда. Я просто знал, что надо доехать, оказаться в объятиях донецких врачей», — рассказывает Рафи Джабар.

Сразу же по приезде боец доложил командиру батальона обстановку на своем участке фронта, рассказал о случившемся, попросил направить туда группу саперов и… потерял сознание с чувством выполненного долга. «Ваш народ — он очень хороший, добрый, и не заслуживает этой войны, как и мой народ в свое время», — считает он.

«Ваш народ дал мне вторую жизнь»

Долго отлеживаться на больничной койке Рафи не намерен, и сразу после реабилитации и лечения хочет снова помогать людям Донбасса.

«Ваш народ дал мне вторую жизнь — очень много людей пришло сюда сдать свою кровь для меня, и теперь я должен «отработать» эту кровь. Помимо войны здесь есть много других направлений, где можно помочь. Я войну не бросаю, и не отхожу от нее, пока мы не победим. Из-за своего ранения я, конечно, не смогу постоянно быть в окопах, но у меня появится чуть больше свободного времени. Раньше, когда мы были на позициях, да и сейчас, не было времени даже на похороны к своим братикам попасть, потому что вахта, служба и все такое… Сейчас у меня времени больше, и я смогу потратить его на детей», — делится своими планами афганец.

Он уточнил, что имеет в виду не просто какие-то разовые акции помощи вроде тех, чтобы подарить ранцы, каждому по мишке или «сникерсу», а о более масштабной работе по социализации детей после того, как они выходят из детских домов.

«Люди часто приходят туда и думают, что реально помогают, когда мишку подарят, селфи сделают и выставят это в интернете, мол, смотрите, какой я хороший парень — я детским домам помогаю. Это не то — таким образом они только наносят скрытый вред этим детям. Они приучают их к мысли, что они убогие, сироты, им все приносят, все дают… Они не адаптированы абсолютно к жизни — самое интересное начинается после того, как они выходят из этих детских домов», — рассуждает Рафи.

Боец вызвался присматривать за такими вот «выпускниками» и пытаться направлять их по жизни в сложный период, когда каждый из них стоит на пороге детского дома и в растерянности глядит на жизнь, боясь строить какие-то планы.

Рафи Джабар оставил о себе очень яркие впечатления как о человеке сильном духом, который не пасует перед трудностями, а напротив, думает о том, как помочь не только себе, но и ближнему.

Раскисать ему не дают и частые посетители, приходят в основном бойцы, с которыми афганец служил раньше. Каждый обязательно приносит с собой еду, а он, в свою очередь, относит ее в детское отделение, чтобы порадовать ребятишек.

Рафи Джабар — достойный пример для подражания. О таких людях хочется рассказать другим.