Глава управления ООН по антитеррору заявил о больших успехах в борьбе с ИГ в Сирии и Ираке

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Нью-Йорк, 2 октября. Большие успехи в борьбе с террористами ИГ1 в Сирии и Ираке – это только начало пути к полному искоренению терроризма, и страны должны объединиться в борьбе с этой «глобальной угрозой», преодолев взаимное недоверие, заявил глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

В интервью агентству ТАСС он отметил, что сейчас, несмотря на большие успехи военных кампаний против ИГ в Сирии и Ираке, можно наблюдать тенденцию к расширению террористической деятельности. Таким образом, борьба с боевиками в этих ближневосточных странах, по его словам, является только началом борьбы по полному искоренению терроризма.

Воронков также высказал мнение, что большой упор международному сообществу нужно сделать на превентивных мерах, остановить вовлечение в террористическую деятельность в первую очередь молодежи и женщин. «Для этого надо изучить момент, когда человек обращается к террористической деятельности», — пояснил он.

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.