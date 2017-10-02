Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Су-25 ВКС РФ пытались сбить боевики в Хаме
Политика
Каталония готовится объявить об отделении от Испании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Каталония готовится объявить об отделении от Испании

    10:36  2 Октября 2017
    60

    Каталония готовится объявить об отделении от Испании

    Барселона, 2 октября. За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% избирателей, заявил президент Женералитета Карлес Пучдемон. Всего в плебиците приняли участие 2,26 млн человек (42% населения региона).

    В ближайшее время результаты голосования будут направлены в парламент Каталонии, чтобы тот начал процесс отделения Каталонии от Испании.

    Отметим, что Конституционный суд Испании не признает законность проведенного референдума. По словам премьер-министра Мариано Рахой, жителей Каталонии «обманом» заставили принять участие в этом «издевательстве над демократией», передает Reuters.

    Каталония готовится объявить об отделении от Испании

    Напомним, что голосование на референдуме прошло на фоне многочисленных столкновений с полицией. Доступ ко многим избирательным участкам был заблокирован.

    Автор: Дима Оленин
    #каталония #голосование
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106385

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29755

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43885

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24871

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9368
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        405
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14890
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        4020
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        16218