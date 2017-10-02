Каталония готовится объявить об отделении от Испании

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Барселона, 2 октября. За независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% избирателей, заявил президент Женералитета Карлес Пучдемон. Всего в плебиците приняли участие 2,26 млн человек (42% населения региона).

В ближайшее время результаты голосования будут направлены в парламент Каталонии, чтобы тот начал процесс отделения Каталонии от Испании.

Отметим, что Конституционный суд Испании не признает законность проведенного референдума. По словам премьер-министра Мариано Рахой, жителей Каталонии «обманом» заставили принять участие в этом «издевательстве над демократией», передает Reuters.

Напомним, что голосование на референдуме прошло на фоне многочисленных столкновений с полицией. Доступ ко многим избирательным участкам был заблокирован.