Открывший стрельбу у казино в Лас-Вегасе нейтрализован

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Нью-Йорк, 2 октября. Полицейским удалось нейтрализовать подозреваемого в стрельбе у казино Mandalay Bay в городе Лас-Вегас.

«Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован, — сообщила полиция города в официальном аккаунте в Twitter. — Расследование продолжается».

Полиция обратилась к людям с просьбой избегать района, где была слышна стрельба.

Как сообщило ранее агентство Reuters, жертвами стрельбы в гостиничном комплексе «Мандалай-Бэй» в Лас-Вегасе стали, по меньшей мере, два человека, 24 получили ранения.