Донбасс сегодня: двое жителей ДНР ранены, украинские СМИ оскорбили память погибшего в Сирии генерала

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Донбасс, 2 октября. В Донецке из-за обстрелов украинских силовиков ранены два человека. ЛНР отмечает усиление боевой активности ВСУ. Украинские СМИ и блогер «доказали» российское присутствие в Донбассе. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

В результате обстрелов со стороны киевских силовиков ранения получил один мирный житель Донецка и один военнослужащий ВС ДНР. Также в столице ДНР разрушены три жилых дома. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 36 раз.

Всего за минувшие сутки по территории 15 населенных пунктов ДНР было выпущено более 110 артиллерийских, танковых снарядов и мин различного калибра. При обстреле республики украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями системы вооружений, в том числе и артиллерийские орудия калибром 122 мм.

Луганское направление

Минометному обстрелу подверглись районы шести населенных пунктов ЛНР. Всего по территории республики было выпущено более 50 боеприпасов различного калибра. Как сообщает командование Народной милиции ЛНР, помимо 82-мм минометов, огонь также велся из гранатометов различного типа и стрелкового вооружения. Количество отстрелянных бойцами ВСУ и Национальной гвардии боеприпасов по ЛНР свидетельствует об обострении конфликта в данном регионе.

«Предприниматели» из ВСУ

Разведка ДНР уже неоднократно фиксировала факты незаконного обогащения командиров боевых подразделений ВСУ за счет использования различных схем наживы – от откровенного воровства до списания якобы вышедшей из строя или пришедшей в негодность в результате обстрела боевой техники.

Превращая войну в Донбассе в источник личного благосостояния, командиры упустили контроль и за вверенными им военнослужащими и подразделениями, в которых процветает незаконная деятельность по продаже оружия и боеприпасов, а также хранение и употребление наркотических веществ.

Согласно представленной оперативным командованием ДНР информации, военнослужащий 53 омбр ВСУ майор Соловьев был задержан сотрудниками Нацполиции Украины при попытке продажи в подконтрольном киевским силовикам Артемовске внушительно арсенала из трех пистолетов ПМ, пяти гранат РГД-5 и двух гранатометов РПГ-18.

ВСУ, контролирующие поселки Нелеповка и Новгородское, изымали у рядовых граждан их личный транспорт, в том числе четыре мотоцикла «Урал» и «Днепр». Якобы техника должна была использоваться в служебных целях, утверждали силовики.

По информации корреспондента ФАН, который связался с источником в городском отеле полиции Дзержинска (ныне — Торецк), с момента «освобождения» города бойцами ВСУ в июле 2014 года, у местных жителей изъято более 60 единиц личного транспорта под различными предлогами. Многие отобранные автомобили местные жители видят в городе без госномеров или с военными номерами, на которых и передвигаются «защитники Донбасса».

«Самоуничтожение» ЛДНР

«Галопирующее самоуничтожение: ЛДНР вырезается на металлолом», пишут украинские СМИ. В качестве «доказательства» приводятся данные с официального сайта управления исполнения наказаний МВД ЛНР о выставлении на продажу лома черных металлов в количестве около 700 тонн.

Где в приведенных данных СМИ узрели курс на самоуничтожение, не сообщается, но для усиления эффекта» журналисты пишут: «И ведь это только один конкретный пример из множества подобных». Какой смысл кроется в словосочетании «множество подобных», не уточняется. Однако стоит заметить, что продажа металлолома — это абсолютная законная, более того, характерная для УИН деятельность.

«Доказательства» российского присутствия в Донбассе

Накануне топ украинского Интернета наполнился сообщениями СМИ о новых «доказательствах российского присутствия» в Донбассе, которые им предоставил блогер Денис Казанский на своей странице в социальной сети.

На фотографии могилы варварски убитого в Сирии генерала Валерия Асапова блогер обнаружил миниатюрные копии флагов ДНР и Новороссии. Фотошоп это или нет — не важно. Важно то, что это стало достаточным поводом для обвинения покойного генерала в «командовании бригадами террористов в Донбассе».

Видимо, честь, совесть и элементарное сочувствие — давно забытые слова для большинства украинских СМИ и людей, называющих себя блогерами. Но принять соболезнования, возможно, выраженные таким необычным способом, за доказательства «российской агрессии», — это перебор даже для украинских пропагандистов.