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На Крымском мосту уложен пилотный участок верхнего слоя асфальта
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    На Крымском мосту уложен пилотный участок верхнего слоя асфальта

    10:16  2 Октября 2017
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    На Крымском мосту уложен пилотный участок верхнего слоя асфальта

    Керчь, 2 октября. Дорожные службы уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке протяженностью в 600 метров.

    Пресс-служба информационного центра «Крымский мост» сообщила, что верхний слой асфальтового покрытия сформирован на острове Тузла в направлении полуострова. Отмечается, что дорожники провели всю необходимую технологическую последовательность во время работ. Главный инженер «Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов рассказал, что данный слой выполнен из щебеночной асфальтобетонной смеси.

    Повышенное содержание щебня обусловлено тем, что верхний слой обеспечивает высокий коэффициент сцепления автомобильных колес с дорожным покрытием и долговечность полотна, пишет RT. Сейчас идут работы по укладке барьерного ограждения, мачт дорожного освещения и установке систем автоматического контроля дорожного трафика.

    На Крымском мосту уложен пилотный участок верхнего слоя асфальта

    Автор: Алексей Громов
    #крым #мост #керчь #покрытие
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