Ученые предсказали еще четыре «конца света» в 2017 году

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Нью-Йорк, 2 октября. Астрономы сообщают, что до конца этого года могут наступить четыре конца света, спровоцированных разными причинами. Земля может погибнуть в результате столкновения с другой планетой, астероидом или даже оказаться в плену инопланетных захватчиков.

Известный по всему миру нумеролог Дэвид Мид объяснил, почему конец света не произошел в сентябре, как ожидалось. По словам специалиста, «настоящий конец света» произойдет через семь лет — в 2024 году.

Напомним, что не так давно появилась теория о планете Нибиру, которая столкнется с Землей и устроит мировую катастрофу. Апокалипсис должен был произойти 23 сентября, однако день прошел как обычно.

По словам Дэвида Мида, Нибиру все-таки погубит Землю, однако случится это только через семь лет. Примерная дата катастрофы — 5 октября, передает «Политэксперт».

Отметим, что популярная теория о конце света, который спровоцирует загадочная планета Нибиру так и не получила реальных доказательств. Мид считает, что Нибиру накроет Солнце, после чего всю нашу планету окутает тьма. Все это приведет к вымиранию флоры и фауны, а затем и самого человечества.