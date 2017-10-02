Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Су-25 ВКС РФ пытались сбить боевики в Хаме
Общество
Ученые предсказали еще четыре «конца света» в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые предсказали еще четыре «конца света» в 2017 году

    10:15  2 Октября 2017
    310

    Ученые предсказали еще четыре «конца света» в 2017 году

    Нью-Йорк, 2 октября. Астрономы сообщают, что до конца этого года могут наступить четыре конца света, спровоцированных разными причинами. Земля может погибнуть в результате столкновения с другой планетой, астероидом или даже оказаться в плену инопланетных захватчиков.

    Известный по всему миру нумеролог Дэвид Мид объяснил, почему конец света не произошел в сентябре, как ожидалось. По словам специалиста, «настоящий конец света» произойдет через семь лет — в 2024 году.

    Напомним, что не так давно появилась теория о планете Нибиру, которая столкнется с Землей и устроит мировую катастрофу. Апокалипсис должен был произойти 23 сентября, однако день прошел как обычно.

    По словам Дэвида Мида, Нибиру все-таки погубит Землю, однако случится это только через семь лет. Примерная дата катастрофы — 5 октября, передает «Политэксперт».

    Ученые предсказали еще четыре «конца света» в 2017 году

    Отметим, что популярная теория о конце света, который спровоцирует загадочная планета Нибиру так и не получила реальных доказательств. Мид считает, что Нибиру накроет Солнце, после чего всю нашу планету окутает тьма. Все это приведет к вымиранию флоры и фауны, а затем и самого человечества.

    Автор: Дима Оленин
    #земля #нибиру
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106385

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29755

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43885

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        24871

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9368
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        402
        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        Раненный в Сирии полковник ВКС РФ скончался в московской больнице – Минобороны

        22:13   1 Октября 2017
        14890
        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        Разгром избирательного участка испанской полицией в Каталонии попал на видео

        21:46   1 Октября 2017
        4020
        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        Сирия, итоги недели: двухлетие операции ВКС РФ в САР, переговоры между США и ИГ в Дейр эз-Зоре

        13:43   1 Октября 2017
        16216