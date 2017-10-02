Смертельно раненый в Сирии полковник ранее служил на Тихоокеанском флоте

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Владивосток, 2 октября. Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин, получивший смертельное ранение в Сирии, ранее служил на Тихоокеанском флоте.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ТОФ, полковник был заместителем командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Смерть Федянина ранее подтвердили в Минобороны РФ. В военном министерстве подчеркнули, что медики главного военного клинического госпиталя в Москве, куда экстренно доставили полковника, до последнего боролись за его жизнь, однако, к сожалению, спасти его не удалось.

По данным ведомства, Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в провинции Хама в Сирии. Смертельные ранения он получил в результате подрыва автомобиля. Фугас под машиной, на которой следовал полковник, был подорван террористами.

