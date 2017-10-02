Жертвами стрельбы в Лас-Вегасе стали два человека, 24 ранены

В Избранное

Нью-Йорк, 2 октября. Жертвами стрельбы в гостиничном комплексе «Мандалай-Бэй» в Лас-Вегасе стали, по меньшей мере, два человека. Такие данные приводит агентство Reuters.

Согласно приведенным данным, ранения в результате стрельбы на концерте кантри-музыки в Лас-Вегасе получили по меньшей мере 24 человека.

JUST IN: At least two people dead, 24 injured with suspected gunshot wounds at Las Vegas hospital - hospital spokesman pic.twitter.com/3tgcO0EMC5 — Reuters World (@ReutersWorld) October 2, 2017

Инцидент случился в воскресенье поздно вечером недалеко от казино Mandalay Bay.

В настоящее время полиция разыскивает стрелка, который открывал огонь по людям с балкона отеля.

Напомним, ранее четыре человека пострадали при стрельбе в Каталонии.