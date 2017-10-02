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Составлен топ-5 подержанных кроссоверов за 500 тысяч рублей
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    Составлен топ-5 подержанных кроссоверов за 500 тысяч рублей

    10:04  2 Октября 2017
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    Составлен топ-5 подержанных кроссоверов за 500 тысяч рублей

    Москва, 2 октября. Эксперты составили рейтинг кроссоверов стоимостью до 500 тысяч рублей, представленных на вторичном рынке в России. Как стало известно, в топ-5 были включены машины, чей возраст не превышает 10 лет.

    Так, Toyota RAV досталось первое место. Как отметили эксперты, данный автомобиль не теряет в цене так быстро, как другие подобные машины, и отличается высокой надежностью.

    Suzuki Grand Vitara с 140-сильным двигателем объемом 2 литра расположился на втором месте рейтинга. Машина также оборудована автоматической коробкой передач.

    Вторая версия модели Land Rover Freelander заняла третью строчку. Специалисты подчеркивают, что автомобиль с 2,2-литровым турбированным дизельным двигателем предоставляет владельцу надежность и повышенный уровень комфорта.

    Hyundai Santa Fe второго поколения занял четвертую позицию. Машина недорога в обслуживании и обладает повышенной надежностью.

    Mitsubishi Outlander 2 расположился на пятой строчке. Он оборудован трехлитровым бензиновым мотором 6B31 мощностью 220 л.с.

    Напомним, ранее специалисты автомобильной промышленности составили рейтинг неполадок автомобилей, на которые нужно обращать внимание и тут же их устранять.

     

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #топ-5
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