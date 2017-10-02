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«Каталония не Украина»: журналист объяснил, почему каталонцы готовы к независимости
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    «Каталония не Украина»: журналист объяснил, почему каталонцы готовы к независимости

    10:45  2 Октября 2017
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    «Каталония не Украина»: одесский журналист объяснил, почему каталонцы готовы к независимости

    Одесса, 2 октября. События в Каталонии в Сети уже успели с разных точек зрения сравнить с событиями на Украине: как с неудачными попытками киевских властей подавить Евромайдан, так и с противостоянием на востоке Украины, которое перешло в гражданскую войну, а также и с отделением Украины от СССР. Однако между двумя странами существует значительная разница, утверждает одесский журналист Игорь Дмитриев, и у Каталонии куда больше поводов быть независимым государством, чем у существующей уже четверть века «незалежной» Украины.

    «Украине в конкурентной борьбе приходится сложно», — отмечает Дмитриев, приводя факты, которые демонстрируют радикальное различие между странами.

    «Каталония не Украина»: одесский журналист объяснил, почему каталонцы готовы к независимости

    Так, например, история государственности Каталонии, в отличие от Украины, насчитывает уже более тысячелетия — в Средние Века земли Каталонии были ядром могущественной арагонской короны, которая позже стала одной из двух основ государства Испания — Кастилии и Арагона.

    Важен и языковой вопрос — как отмечает Дмитриев, в отличие от украинского «каталанский язык не создавали во французском генштабе, засовывая в испанский словечки из итальянского», при этом «религиозная и научная литература на каталанском появилась раньше, чем на французском и кастильском». В силу этого Каталония очень широко представлена в мировой культуре, дав миру таких непревзойденных творцов, как Дали и Гауди.

    «Экономически Каталония — один из самых успешных европейских регионов. ВВП на душу населения — как у немцев», — указывает на еще одно важное отличие журналист. Напомним, небольшая провинция дает 16% ВВП Испании.

    «Каталония не Украина»: одесский журналист объяснил, почему каталонцы готовы к независимости

    Таким образом, любые сравнения украинского стремления к «незалежности» с политическими процессами в Каталонии будут некорректными — в Каталонии не требуется искусственно воспитывать чувство отличия от других регионов Испании, поскольку народ там твердо понимает, чем отличается и почему выбирает независимость.

    Автор: Валентин Меликов
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