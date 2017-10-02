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«Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии
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    «Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии

    10:12  2 Октября 2017
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    «Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии

    Москва, 2 октября. Жесткое подавление испанской полицией попытки провести референдум о независимости Каталонии являет те самые «европейские ценности», ради которых якобы стоял Евромайдан, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

    Нападение полиции на участников референдума о независимости Каталонии показывает, что «европейские ценности» действуют не для всех, и не всегда. В свое время действия киевских властей, пытавшихся восстановить порядок во время Евромайдана, были объявлены преступными во всем западном мире, однако жесткое подавление референдума в Каталонии большими силами полиции не вызвало практически никакой реакции в Европе — лишь некоторые региональные лидеры высказали возмущение по поводу подавления центральной властью регионального стремления к независимости.

    «Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии

    «Це Європа, — констатирует Азаров. — На сегодняшний час в Испании в ходе нападения полиции на избирательные участки 3 человека погибли, 460 ранены. А в Испании речь идет всего-навсего о праве народа на участие в референдуме».

    Как отмечает экс-премьер Украины, именно ради подобных «европейских ценностей» — которые оказываются не для всех и обеспечиваются не всегда — государственный переворот разорвал Украину на части и привел к кровавому хаосу в стране.

    «Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии

    Автор: Валентин Меликов
    #азаров
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