«Це Европа»: Азаров прокомментировал столкновения на референдуме в Каталонии

В Избранное

Москва, 2 октября. Жесткое подавление испанской полицией попытки провести референдум о независимости Каталонии являет те самые «европейские ценности», ради которых якобы стоял Евромайдан, считает экс-премьер Украины Николай Азаров.

Нападение полиции на участников референдума о независимости Каталонии показывает, что «европейские ценности» действуют не для всех, и не всегда. В свое время действия киевских властей, пытавшихся восстановить порядок во время Евромайдана, были объявлены преступными во всем западном мире, однако жесткое подавление референдума в Каталонии большими силами полиции не вызвало практически никакой реакции в Европе — лишь некоторые региональные лидеры высказали возмущение по поводу подавления центральной властью регионального стремления к независимости.

«Це Європа, — констатирует Азаров. — На сегодняшний час в Испании в ходе нападения полиции на избирательные участки 3 человека погибли, 460 ранены. А в Испании речь идет всего-навсего о праве народа на участие в референдуме».

Как отмечает экс-премьер Украины, именно ради подобных «европейских ценностей» — которые оказываются не для всех и обеспечиваются не всегда — государственный переворот разорвал Украину на части и привел к кровавому хаосу в стране.