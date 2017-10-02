Новый посол США в России вручит верительные грамоты Путину 3 октября
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Москва, 2 октября. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что 3 октября новый посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман вручит главе российского государства Владимиру Путину верительные грамоты.
Так, отвечая на вопрос, когда Хантсман вручит верительные грамоты, Ушаков сказал: «Завтра, 3 октября».
Ранее сообщалось, что 57-летний Хантсман прибыл в российскую столицу вместе со своей супругой Мэри Кэй.
Верительные грамоты — документ, который необходим для аккредитования в иностранном государстве. Он выдается дипломатическим работникам высшего уровня.
Напомним, в Вашингтоне надеются, что Хантсману удастся «подлатать» российско-американские связи.