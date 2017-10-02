В Совфеде оценили масштабные потери боеприпасов ВСУ под Винницей

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В результате серии взрывов на складе боеприпасов под Винницей Украина потеряла больше снарядов, чем в ходе военной кампании в Донбассе за три последних года, сообщает канал ТСН. Согласно данным, которыми располагает издание, сдетонировало 32 тысячи тонн складских запасов, это на 8 тысяч тонн больше, чем использовали войска украинской армии во время обстрелов ДНР и ЛНР. Предварительный ущерб, причиненный государству в результате происшествия, оценили в 800 миллионов долларов.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что инцидент причинил серьезный имиджевый ущерб Украине в глазах игроков международной политической арены, а также в глазах общественности.

«Во-первых, взрыв представлял реальную угрозу жизни и здоровью населения. Во-вторых, произошедшее свидетельствует о несоблюдении правил хранения и обращения боеприпасов. Ну и самое печальное, не исключается, что пожар являлся диверсией с целью скрыть масштабные хищения вооружения. Пока что сложно говорить, что там произошло на самом деле. Факты, имевшие место, установит следствие, либо они станут достоянием общественности благодаря другим каналам», — заключил Джабаров.

Также, согласно информации ТСН, всего на складах хранилось 200 тысяч тонн боеприпасов. Еще один украинский телеканал приводит схожие цифры. Официальный представитель оборонного ведомства Украины опровергает эту статистику и заявляет о 68 тысячах тонн боеприпасов.

Возгорание склада боеприпасов на Украине произошло 26 сентября. Служба безопасности Украины практически сразу заявила о том, что произошедшее является диверсией. Также были озвучены версии, что для подрыва был использован беспилотник. Глава военной прокуратуры государства Анатолий Матиос опроверг эти заявления и сказал, что следствие не располагает информацией о диверсантах. Также прокурор добавил, что склад обслуживался несоответствующим образом, а пожарная сигнализация не функционировала.

Политолог Станислав Бышок в беседе с ФАН также высказал мнение, что взрыв мог быть организован третьей стороной намеренно, чтобы скрыть массовые кражи боезапасов. Бышок полагает, что ответственность на произошедшее могут возложить на одного из государственных деятелей Украины, зама Минобороны, курирующего материально-техническую сохранность объектов оборонного ведомства.