Неизвестный расстрелял людей у казино в Лас-Вегасе, есть жертвы

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Лас-Вегас, 2 октября. Неизвестный преступник открыл стрельбу по посетителям казино Mandalay Bay Casino в центре Лас-Вегаса в США.

По данным Daily Mirror, ранения получили 20 человек. Информация о нападении также появилась в официальном микроблоге полиции города.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Все обстоятельства и подробности ЧП выясняются.

