Новый посол США в РФ Хантсман прибыл в Москву

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Москва, 2 октября. В Москву прибыл новый посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.

«Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман», — написала в своем Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.

В дипмиссии также информировали, что 57-летний Хантсман прибыл в российскую столицу вместе со своей супругой Мэри Кэй.

Как сообщалось ранее, власти России дали предварительное согласие на назначение Хантсмана и ожидают, что с его приездом Москва и Вашингтон смогут начать «разбирать завалы» проблем в двусторонних отношениях.