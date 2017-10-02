Новый посол США в РФ Хантсман прибыл в Москву
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Москва, 2 октября. В Москву прибыл новый посол Соединенных Штатов в РФ Джон Хантсман.
«Добро пожаловать, посол Хантсман и госпожа Хантсман», — написала в своем Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон.
В дипмиссии также информировали, что 57-летний Хантсман прибыл в российскую столицу вместе со своей супругой Мэри Кэй.
Welcome to Russia Amb and Mrs. Huntsman @EURPressOffice @USinStPete @usconsulyekat @usconsvlad pic.twitter.com/Ow5cs68FLH— Maria Olson (@USEmbRuPress) October 2, 2017
Как сообщалось ранее, власти России дали предварительное согласие на назначение Хантсмана и ожидают, что с его приездом Москва и Вашингтон смогут начать «разбирать завалы» проблем в двусторонних отношениях.