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Киев, 02 октября. Во время чрезвычайного происшествия под Винницей во время пожара на складе боеприпасов практически одномоментно на воздух взлетело больше снарядов, чем было истрачено ВСУ за три года войны в Донбассе.

Сравнением занимались журналисты с телеканала ТСН, которые узнали, что под Винницей на прошлой неделе за раз было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов. При этом за три года войны в Донбассе ВСУ «потратили» 24 тонны боеприпасов.

Всего же, по данным киевских СМИ, на злополучном и плохо охраняемом складе хранилось порядка 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет.