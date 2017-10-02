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Политика
Facebook обнародует для конгресса США «российскую политическую рекламу»
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    Facebook обнародует для конгресса США «российскую политическую рекламу»

    8:53  2 Октября 2017
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    Facebook обнародует для конгресса США «российскую политическую рекламу»

    Вашингтон, 2 октября. Около трех тысяч опубликованных «рекламных» сообщений российских граждан перед выборами президента США Facebook передаст в конгресс Соединенных Штатов Америки.

    Об этом рассказали в компании Facebook.

    Отмечается, что американскому законодательному органу будут переданы публикации российских подписчиков с указанием даты и адресатов.

    Информацию также представят комитетам по разведке сената и палаты представителей конгресса. Часть будет передана в юридический комитет сената. Facebook намерена обнародовать для властей стоимость каждого сообщения. 

    Facebook обнародует для конгресса США «российскую политическую рекламу»

    Автор: Алия Садыкова
    #facebook
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