Facebook обнародует для конгресса США «российскую политическую рекламу»

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Вашингтон, 2 октября. Около трех тысяч опубликованных «рекламных» сообщений российских граждан перед выборами президента США Facebook передаст в конгресс Соединенных Штатов Америки.

Об этом рассказали в компании Facebook.

Отмечается, что американскому законодательному органу будут переданы публикации российских подписчиков с указанием даты и адресатов.

Информацию также представят комитетам по разведке сената и палаты представителей конгресса. Часть будет передана в юридический комитет сената. Facebook намерена обнародовать для властей стоимость каждого сообщения.