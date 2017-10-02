Самолет ВМС США разбился во время тренировочного полета в Теннесси

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Ноксвилл, 2 октября. Учебный самолет авиации Военно-морских сил США не вернулся на базу после тренировочного полета. Судьба летчиков остается неизвестной.

Изначально американские СМИ сообщили, что военный самолет разбился в районе городка Теллико-Плейнс в штате Теннесси. Крушение произошло в воскресенье вечером, и по предварительным данным, находившиеся на борту инструктор и пилот-ученик не выжили.

Представители ВМС США позже подтвердили сообщения о том, что учебный самолет Boeing T-45 Goshawk не вернулся из тренировочного полета. Судьба находившихся на борту пилотов на данный момент достоверно неизвестна.