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Самолет ВМС США разбился во время тренировочного полета в Теннесси
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    Самолет ВМС США разбился во время тренировочного полета в Теннесси

    9:15  2 Октября 2017
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    Самолет ВМС США разбился во время тренировочного полета в Теннесси

    Ноксвилл, 2 октября. Учебный самолет авиации Военно-морских сил США не вернулся на базу после тренировочного полета. Судьба летчиков остается неизвестной.

    Изначально американские СМИ сообщили, что военный самолет разбился в районе городка Теллико-Плейнс в штате Теннесси. Крушение произошло в воскресенье вечером, и по предварительным данным, находившиеся на борту инструктор и пилот-ученик не выжили.

    Представители ВМС США позже подтвердили сообщения о том, что учебный самолет Boeing T-45 Goshawk не вернулся из тренировочного полета. Судьба находившихся на борту пилотов на данный момент достоверно неизвестна.

    Автор: Валентин Меликов
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