Руководители Орловской области и Республики Коми могут уйти в отставку – СМИ

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Москва, 02 октября. В самые ближайшие дни в Орловской области и Республике Коми могут смениться действующие главы администраций. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Так, ныне действующий губернатор Орловщины Вадим Потомский может уйти «по-доброму», то есть в связи с переходом на некую новую должность, а сама область остаться в зоне влияния коммунистов.

А вот будущее действующего главы Коми пока непонятно – избранный в прошлом году руководитель региона Сергей Гапликов может покинуть свой пост из-за своих подчиненных, которые стали фигурантами уголовных дел.

Напомним, что новая череда увольнений руководителей российских регионов началась неделю назад с отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позже о своих отставках объявили губернаторы Нижегородской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа и Дагестана.