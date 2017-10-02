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Руководители Орловской области и Республики Коми могут уйти в отставку – СМИ
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    Руководители Орловской области и Республики Коми могут уйти в отставку – СМИ

    8:37  2 Октября 2017
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    Руководители Орловской области и Республики Коми могут уйти в отставку – СМИ

    Москва, 02 октября. В самые ближайшие дни в Орловской области и Республике Коми могут смениться действующие главы администраций. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

    Так, ныне действующий губернатор Орловщины Вадим Потомский может уйти «по-доброму», то есть в связи с переходом на некую новую должность, а сама область остаться в зоне влияния коммунистов.

    Руководители Орловской области и Республики Коми могут уйти в отставку – СМИ

    А вот будущее действующего главы Коми пока непонятно – избранный в прошлом году руководитель региона Сергей Гапликов может покинуть свой пост из-за своих подчиненных, которые стали фигурантами уголовных дел.

    Напомним, что новая череда увольнений руководителей российских регионов началась неделю назад с отставки губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Позже о своих отставках объявили губернаторы Нижегородской области, Красноярского края, Ненецкого автономного округа и Дагестана.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #губернаторы #вадим потомский #сергей гапликов
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