Бывший директор ЦСКА Яровинский войдет в штаб Слуцкого в «Халл Сити»

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Москва, 2 октября. Бывший спортивный директор ЦСКА официально войдет в штаб Леонида Слуцкого после получения лицензии.

Как пишет газета «Известия», спортивный директор красно-синих Олег Яровинский покинул свой пост в команде через несколько месяцев после увольнения с тренерского мостика Леонида Слуцкого.

Отмечается, что сотрудничество они продолжат в английском клубе «Халл Сити». Экс-наставник ЦСКА возглавил команду в июне 2017 года. По информации издания, в ближайшее время Яровинский получит тренерскую лицензию, затем он войдет в штаб «Халл Сити» официально.