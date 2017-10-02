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Украина
На родине Порошенко отремонтировали опальные памятники Ленину и Калинину
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    На родине Порошенко отремонтировали опальные памятники Ленину и Калинину

    8:53  2 Октября 2017
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    На родине Порошенко отремонтировали памятники Ленину и Калинину

    Одесса, 2 октября. Власти небольшого украинского села Кубей, расположенного в Одесской области на самой границе с Молдавией, внезапно прославились, приняв решение не сносить расположенные в селе памятники Ленину и Калинину. Украинские националисты в Одессе возмущены тем, что вопреки украинскому закону о декоммунизации власти села осуществили ремонт памятников.

    Некоторое время назад, по словам лидера местного отделения украинской радикальной националистической партии «Свобода» в Одессе Сергея Солтасюка, кубейский сельский голова отказался выполнить требование о демонтаже «тоталитарных истуканов», заявив, что на это в бюджете нет денег.

    «Через несколько месяцев, по словам очевидцев, в селе Кубей серьезно готовятся к празднованию одного сельского праздника и выделяют на это из сельского бюджета 50 тысяч гривен, — возмутился Солтасюк на своей странице Facebook. — Село немного привели в порядок, а заодно починили памятники Ленину и Калинину и красную звезду».

    На родине Порошенко отремонтировали памятники Ленину и Калинину

    Националист объявил такое поведение сельского главы возмутительным — по его словам, жители села в прямом смысле смеются над украинским законом о декоммунизации. Внезапно на родине украинского президента Петра Порошенко обнаружилось село, неподвластное идеологическому давлению Киева.

    «Это, разумеется, адская зрада, сразу видно сепаров и агентов Кремля, — иронизирует одесский журналист Юрий Ткачев. — Ведь честные политические украинцы ремонтировать и строить ничего не умеют — только сносят и разрушают».

    На родине Порошенко отремонтировали памятники Ленину и Калинину

    Автор: Валентин Меликов
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