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Одесса, 2 октября. Власти небольшого украинского села Кубей, расположенного в Одесской области на самой границе с Молдавией, внезапно прославились, приняв решение не сносить расположенные в селе памятники Ленину и Калинину. Украинские националисты в Одессе возмущены тем, что вопреки украинскому закону о декоммунизации власти села осуществили ремонт памятников.

Некоторое время назад, по словам лидера местного отделения украинской радикальной националистической партии «Свобода» в Одессе Сергея Солтасюка, кубейский сельский голова отказался выполнить требование о демонтаже «тоталитарных истуканов», заявив, что на это в бюджете нет денег.

«Через несколько месяцев, по словам очевидцев, в селе Кубей серьезно готовятся к празднованию одного сельского праздника и выделяют на это из сельского бюджета 50 тысяч гривен, — возмутился Солтасюк на своей странице Facebook. — Село немного привели в порядок, а заодно починили памятники Ленину и Калинину и красную звезду».

Националист объявил такое поведение сельского главы возмутительным — по его словам, жители села в прямом смысле смеются над украинским законом о декоммунизации. Внезапно на родине украинского президента Петра Порошенко обнаружилось село, неподвластное идеологическому давлению Киева.