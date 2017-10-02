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Происшествия
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Общество
Полиция Канады рассказала о прошлом террориста, напавшего в Эдмонтоне
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    Полиция Канады рассказала о прошлом террориста, напавшего в Эдмонтоне

    8:19  2 Октября 2017
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    Полиция Канады рассказала о прошлом террориста, напавшего в Эдмонтоне

    Оттава, 2 октября. Теракт в канадском городе Эдмонтон, в результате которого пострадали пять человек, совершил выходец из Сомали.

    Как пишет Reuters со ссылкой на правоохранительные органы города, имя подозреваемого не раскрывается в интересах следствия. Отмечается, что в 2015 году в полицию на имя подозреваемого мужчины поступила жалоба о поддержке сомалийцем экстремистской идеологии. В тот момент силовики не обратили на это внимания и не увидели угрозы в действиях уроженца Сомали.

    Напомним, теракт был совершен в ночь на 1 октября. Машина в Эдмонтоне сбила полицейского, врезавшись в патрульный автомобиль в центре города. Затем водитель вышел из авто и нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов ножом, затем скрылся с места происшествия.

    Полиция Канады рассказала о прошлом террориста, напавшего в Эдмонтоне

    Автор: Алия Садыкова
    #теракт #эдмонтон
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