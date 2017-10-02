Полиция Канады рассказала о прошлом террориста, напавшего в Эдмонтоне

В Избранное

Оттава, 2 октября. Теракт в канадском городе Эдмонтон, в результате которого пострадали пять человек, совершил выходец из Сомали.

Как пишет Reuters со ссылкой на правоохранительные органы города, имя подозреваемого не раскрывается в интересах следствия. Отмечается, что в 2015 году в полицию на имя подозреваемого мужчины поступила жалоба о поддержке сомалийцем экстремистской идеологии. В тот момент силовики не обратили на это внимания и не увидели угрозы в действиях уроженца Сомали.

Напомним, теракт был совершен в ночь на 1 октября. Машина в Эдмонтоне сбила полицейского, врезавшись в патрульный автомобиль в центре города. Затем водитель вышел из авто и нанес сотруднику правоохранительных органов несколько ударов ножом, затем скрылся с места происшествия.