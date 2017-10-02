Мэрилин Мэнсон из-за травмы отменил девять концертов

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Вашингтон, 02 октября. Американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон из-за полученной в Нью-Йорке во время выступления травмы вынужден был перенести ряд ближайших концертов.

Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на американские СМИ, скорее всего, будут отложены девять выступлений артиста, запланированных на период со 2 по 14 октября 2017 года.

Время, когда состоятся ранее анонсированные выступления, будет сообщено позже, вероятно после того, как музыканта выпишут из больницы. Напомним, что Мэнсон был госпитализирован после того, как на него обрушилась декорация.