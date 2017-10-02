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Экономика
Эксперты рассказали, насколько в России выросло розничное кредитование
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    Эксперты рассказали, насколько в России выросло розничное кредитование

    8:03  2 Октября 2017
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    Эксперты рассказали, насколько в России выросло розничное кредитование

    Москва, 02 октября. Финансовые эксперты из аналитического центра НАФИ выяснили насколько в России, и вследствие чего выросло розничное кредитование.

    Как сообщают «Известия», в первом полугодии 2017-го объем выданных россиянам займов увеличился на 3% и составил почти 4 трлн рублей. К слову, рост был впервые зафиксирован за последние два года.

    Так, объем потребительских кредитов за шесть месяцев года по сравнению с АППГ вырос на 38,4% (до 986 млрд рублей), объем выданных автомобильных ссуд — на 32% (до 111 млрд), ипотечных кредитов — на 8% (до 0,78 трлн рублей).

    Эксперты считают, что по итогам всего года объем кредитной розницы может увеличиться на 9%, чему будет способствовать снижение ключевой ставки Центробанка, а также падение уровня инфляции.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #кредиты
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